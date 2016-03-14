فريق التحقيق في قتل «ريجيني» يحضر لقاء النائب العام ونظيره الإيطالي

توجه صباح اليوم الإثنين، فريق من نيابة جنوب الجيزة الكلية “المتولي التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”"، إلى مكنب النائب العام، لحضور لقاء المستشار نبيل صادق النائب العام، بالمدعي العام لروما القادم، للاطلاع على سير التحقيقات في القضية، حسبما أفاد مراسل أونا.

وحرص فريق المحققين على حمل ملف كامل بكافة التحقيقات بالقضية، فضلَا عن تحريات الأجهزة الأمنية، وأقوال الشهود الذين تم الاستماع لهم سواء من أصدقاء “ريجيني”، أو معارفه أو جيرانه أو من عثر على الجثة.

كما مل فريق المحققين، تقرير الطب الشرعي الوارد به إصابات المجني عليه، وكيفية وملابسات حدوث الوفاة، فضلًا عن تقارير شركة الاتصالات بالمكالمات الواردة من وإلى المجني عليه قبل اختفائه، وشهادة من أجهزة الأمن بتحركاته قبل ويوم اختفائه .

وعرضت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار أحمد ناجي، عددًا من صور أصدقاء ومعارف الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، على شاهد العيان الذي أفاد بـ”مشاهدته يتشاجر مع آخر قبل اختفائه بيوم خلف القنصلية الإيطالية”.

وتعرف الشاهد محمد فوزي، مهندس معماري، على شخص في صورة جمعته بالمجني عليه “ريجيني”، من بين قرابة 200 صورة عرضتها عليه النيابة العامة في عددٍ من الملفات.

قال الشاهد إن “الشخص الذي يظهر في الصورة، هو من كان يتشاجر مع الإيطالي “ريجيني”، يوم 24 يناير الماضي، فأمرت النيابة بإشراف المستشار محمد القاضي، القائم بأعمال المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بالاستعلام عن هوية ذلك الشخص لبيان هويته وعلاقته بـ المجني عليه “ريجيني”.

واستمعت أمس الأحد، النيابة لأقوال الشاهد، الذي أكد في أقواله أمام المستشار حسام نصار، مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة، أنه “تصادف وجوده بشارع “ظهر الجمال” خلف القنصلية الإيطالية بمنطقة “الإسعاف”بوسط القاهرة في يوم 24 يناير الماضي ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساءً”.

أضاف ” أنه شاهد شخص يقف بجوار القنصلية يتحدث باللغة الأجنبية، وعقب ذلك شاهد “ريجيني” يقف مع الشخص الأجنبي، وأنهما كانا يتحدثان بصوت مرتفع، وحدثت مشادة كلامية بينهما كادت أن تتطور للتشاجر بالأيدي”.

كما أضاف الشاهد، أنه “تعرف على صورة الباحث الإيطالي من وسائل الإعلام، وعلم أنه عثر عليه مقتولًا، وهو ما دفعه للإدلاء بأقواله حول الواقعة”.

ومن المنتظر أن تنتقل النيابة، لمعاينة الموقع الذي رأى فيه الشاهد الشاب الإيطالي وصديقه، للتأكد من صحة أقواله، ومعرفة ما إذا كان هناك كاميرات خاصة بالقنصلية سجلت المقابلة من عدمه.