إطلالة عصرية لأناقة طفلك 2016

فرحة الطفل بالعام الجديد لا تقتصر على شراء اللعب، وإعداد الحلويات، أو إضافة ركن جديد إلى حجرته؛ قدر ما يسعده اقتناء ملابس جديدة تختلف عما ارتداه في العام السابق، بحيث تظهره بشكل أكبر سناً وأكثر جمالاً، وبإطلالة عصرية أنيقة تتماشى وخطوط الموضة، ولعام 2016 أجمع خبراء أزياء الطفل على أن هناك ملامح خاصة تميزها ترافق طفلك طوال أشهر العام، وعلى كل أم مراعاتها عند الشراء، وقبل أن تملأ بها خزانة أطفالها.

*الجينز لا زال يتربع على عرش موضة هذا العام، لذا احرصي على شراء تنويعة منه للابن؛ هناك قصة "سكيني" الملتصقة بالجسم، والبرمودا -تحت الركبة- والسروال القصير، وهناك أيضاً الجينز المهلهل..المقطع عند الركبة أو الفخذ، والذي يبدو باهت اللون.

* وللفتيات نجد أن الجينز الهفهاف الواسع أفضل وأنسب؛ وعليك بتنسيق شراء القمصان والبلوزات الكارو المناسبة، وحبذا لو كانت بألوان الباستيل الناعمة، والتي تحمل بعضاً من الصور المطبوعة.

* البنطلون الذي يشبه السروال الرياضي بملمسه المريح وطابعه الرياضي الكاجوال؛ خاصة القماش الجينز الهجين الذي يظهر بمظهر الجينز، ولكنه في الحقيقة من القطن المطاط.

* اختاري الجاكيت المناسب مع البنطلون الجينز، والقمصان المزدانة بالأرقام، وللفتاة اشتري الملابس القطنية الفوقية المنقوشة بالزهور والنخيل، والنقوش المموهة التي تجمع بين درجات الأزرق والفيروز.

* ابتعدي هذا الموسم عن شراء الألوان الصارخة وألوان النيون، وركزي على ألوان الطبيعية والأخرى الكلاسيكية الهادئة مثل: الأسود والرمادي والأخضر الداكن.

* طفلك أصبح أكبر عن العام الماضي؛ لذا ناقشيه فيما يريد شراءه، وما يرغب في ارتدائه، واشرحي له كل شيء بالتفصيل؛ فثياب الاحتفالات والمناسبات الخاصة تختلف مواصفاته عن زى الذهاب إلى النادي، ولا تحاولي فرض مالا يريده

* وللبنات عام 2016 هناك صيحة بالعودة إلى الأنوثة؛ لذا تخيري الفساتين والبلوزات البسيطة الناعمة والهادئة الخطوط ذات الألوان البيضاء والباستيلية والمائية الرائقة، وأضيفى -أنت- كأم لمساتك الخاصة باختيار الإكسسوار المناسب.

* ابتعدي عن الملابس التي تحوي قصات صعبة معقدة، تحتاج إلى أحزمة وأشرطة على الرقبة والخصر؛ فهي تعوق حركة الطفل، وتسبب له ضيقاً.

* علمي طفلك أو طفلتك سبل التوفيق بين الحذاء والبنطلون والقميص، ودعيه يفرق بين الزى الكاجوال والكلاسيكي وملابس السفر، والأخرى المريحة حالة الجلوس لفترات طويلة.

تجدين تفاصيل أكثر في العدد 36 من سيدتي وطفلك في الأسواق.

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