ماهي لصقات الحرارة للأطفال، ومتى يجب استخدامها؟

تعتبر لصقات خفض الحرارة مناسبة جدا في حالة الإغاثة الفورية في تخفيض حرارة الطفل. فهي بديلا لكمادات الماء العادية، وتستخدم مع دواء خافض الحرارة الموصى به من قبل طبيب الأطفال.



وحول طريقة استخدامها أفادتنا أخصائية الطب الصيدلي الدكتورة هتون الجاسم حيث قالت:

توضع لصقات الحرارة بلطف على جبين الطفل المصاب بإرتفاع في درجة حرارة الجسم، وهي تبقى ثابتة حتى لو تحرك رأس الطفل، ومن المهم إبعادها عن منطقة العيون، وتعمل لصقات الحرارة على تبريد الجسم وخفض الحرارة و كل ورقة تستغرق ما يصل إلى 8 ساعات من فعاليتها، كما أنها آمنة لاستخدامها مع الدواء.

تحتوي لصقات الحرارة على هلام التبريد به نسبة عالية من المياه، وكلما ترتفع درجة الحرارة من الجلد تتبخر المياه الموجودة داخل ورقة هلام التبريد مما يخلق إحساسا التبريد على سطح الجلد وتنخفض درجة حرارة الجلد. ويبقى تأثير التبريد حتى 8 ساعات. وهي مناسبة أثناء نوم الطفل حتى لا ترتفع درجة حرارة الجسم.



إرشادات استخدام لصقات الحرارة:

- يجب التوقف عن استخدام اللاصقات على الفور، في حال ظهور أي علامة على تحسس الجلد في مكان الاستخدام ، مثل الحكة و الاحمرار و الطفح الجلدي .

- يمكن وضع اللاصقات في الثلاجة للحصول على فعالية أفضل . ولكن لا تجمد.

- يجب تجنب ملامسة اللاصقان للعينين و الانف و الفم .

- لابد من استعمالها جنبا إلى جنب مع أدوية خفض الحرارة .

- مناسبة للاطفال من عمر سنتين و ما فوق .