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محافظ المنيا يشهد بدء فعاليات مؤتمر «استراتيجيات التنمية ومستقبل العدالة»

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بدء فعاليات مؤتمر “استراتيجيات التنمية ومستقبل العدالة”

مراسل – ONA:

شهد اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، بدء فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الرابع والثلاثين تحت عنوان “استراتيجيات التنمية ومستقبل العدالة”، والذي تنظمه كلية الآداب بجامعة المنيا، خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الجاري.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضورالدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، وبمشاركة 100 باحث وعالم من مختلف الجامعات المصرية والعربية.

أكد المحافظ على أهمية الجامعة في إحداث تنمية حقيقية في المجتمع، وقال: ‘‘إن العلم هو أساس الرقي والتقدم ومن هنا تأتي ضرورة الاهتمام بالعلم والعلماء حيث إنهم أصحاب الفضل في التطور والتنمية.’’

ورحب المحافظ بالتعاون التام مع الجامعة في شتى القطاعات لخدمة أبناء المحافظة، وإن شباب الجامعة هم من يصنعون التنمية بفضل أفكارهم الخلاقة والمبدعة.

قال الدكتور جمال أبو المجد، إن المؤتمر يهدف إلى دراسة مفاهيم واستراتيجيات التنمية، والتأكيد على أسس العدالة وترسيخ مبادئها ومؤشراتها وطرق قياسها، والتي من خلالها تحدد نوعية حياة الأفراد من حيث القضاء على الفقر والجوع وتحسين الحالة الصحية، وتعميم ونشر ثقافة التعليم وتعزيز المساواة بين الجنسين والأجناس المختلفة وكفالة الاستدامة البشرية.

وكرم المحافظ ورئيس الجامعة عدد من العلماء والشعراء والكتاب العرب والمصريين، من أبرزهم شخصية المؤتمر، الدكتور عبد المنعم شوقي، رائد علم الاجتماع في والعالم العربي، والدكتور محمد راضى إبراهيم وزير شئون التعليم في سفارة ماليزيا بالقاهرة، والشاعرة المغربية فاطمة الزهراء بلمختار، والدكتور أحمد زايد عميد آداب القاهرة الأسبق، والمهندس ممدوح عبد الرازق حفيد الشيخ مصطفى عبد الرزاق، والدكتور جمال التلاوي نائب رئيس اتحاد كتاب مصر.

وأزاح المحافظ ورئيس الجامعة الستار عن تمثال الشيخ مصطفى عبد الرزاق أحد علماء الأزهر وابن المحافظة، وتمثال الدكتور عبد المنعم شوقي بكلية الآداب.

كما افتتحا المتحف الأثري لمركز الدراسات الأثرية بالكلية ومعرض المنتجات الزراعية، وكذلك معرض خرائط مصر من تصميم طلاب قسم الجغرافيا، ومعرض المنتجات العلمية لأساتذة وطلاب الكلية.

صرح الدكتور أحمد فاروق الجهمي عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش عدة محاور من أهمها فلسفة التنمية والعدالة، ومفاهيم العدالة في اللغة والأدب وأسسها الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق الإنسان، وقضايا التهميش العرقي، إلى جانب الرؤية التاريخية والحضارية للعدالة والتنمية، وجغرافية التنمية، ومؤشرات العدالة، والفنون والإعلام.

بدء فعاليات مؤتمر "استراتيجيات التنمية ومستقبل العدالة"

بدء فعاليات مؤتمر “استراتيجيات التنمية ومستقبل العدالة”

بدء فعاليات مؤتمر "استراتيجيات التنمية ومستقبل العدالة"

بدء فعاليات مؤتمر “استراتيجيات التنمية ومستقبل العدالة”

بدء فعاليات مؤتمر "استراتيجيات التنمية ومستقبل العدالة"

بدء فعاليات مؤتمر “استراتيجيات التنمية ومستقبل العدالة”

بدء فعاليات مؤتمر "استراتيجيات التنمية ومستقبل العدالة"

بدء فعاليات مؤتمر “استراتيجيات التنمية ومستقبل العدالة”

بدء فعاليات مؤتمر "استراتيجيات التنمية ومستقبل العدالة"

بدء فعاليات مؤتمر “استراتيجيات التنمية ومستقبل العدالة”

بدء فعاليات مؤتمر "استراتيجيات التنمية ومستقبل العدالة"

بدء فعاليات مؤتمر “استراتيجيات التنمية ومستقبل العدالة”

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