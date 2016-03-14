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الجزائر تعلن حالة التأهب الأمني على الحدود مع ليبيا

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الجزائر تعلن حالة التأهب الأمني على الحدود مع ليبيا الجزائر تعلن حالة التأهب الأمني على الحدود مع ليبيا

ارشيفية

رفع رئيس أركان الجيش الجزائري، ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، حالة التأهب الأمني على الحدود بسبب مخاوف من تهريب سلاح والاضطرابات في ليبيا حيث كسب تنظيم “داعش” أرضا.

وزار رئيس الأركان جنوب شرق الجزائر قرب الحدود مع ليبيا،‭ ‬أمس، بعد أيام من قتل الجيش ثلاثة متشددين إسلاميين في كمين ومصادرة أسلحة منها صواريخ ستينجر، وفقًا لـ”رويترز”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن رئيس الأركان قوله “ما تعيشه منطقتنا في الوقت الراهن من اضطرابات وتفاقمات أمنية غير مسبوقة ينذر بالتأكيد بعواقب وخيمة وتأثيرات غير محمودة على أمن واستقرار بلدان المنطقة.”

وأضاف أن هذا “يملي علينا في الجيش الوطني الشعبي التحلي بالمزيد من الحرص واليقظة، حتى تبقى الجزائر عصية على أعدائها ومحمية ومصانة من كل مكروه”.

وتفيد تقارير صحفية محلية أن الجزائر زادت بالفعل تواجدها العسكري على الحدود، بنشر المزيد من القوات واستخدام طائرات استطلاع بدون طيار.

 

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