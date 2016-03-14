بالصور.. اعتصام سائقى عمال 3 شركات عاملة بميناء شرق بورسعيد

دخل عمال 3 شركات ببورسعيد فى اعتصام مفتوح اليوم الاثنين لحين تنفيذ مطالبهم، التى تلخصت فى الحصول على عقود مع الشركة.

وكان عشرات من عمال شركات "الكتبى - تريد مار – كامبل" تجمعوا بمنطقة تجمع الحافلات بمدينة بورفؤاد، وقدموا شكوى إلى مديرية القوى العاملة ببورسعيد، وتوجهوا صباح أمس إلى ديوان المديرية بمنطقة "بنك الإسكان" فى حى الضواحى لتقديم شكوى أخرى مجمعة بتوقيعاتهم.

وقال محمد عمر – أحد العمال "سائق"، إنهم جمعوا حوالى 300 توقيع من العاملين بشركات المقاولين المرتبطة بالعمل بميناء شرق بورسعيد، وذلك لطرح شكواهم التى تلخصت فى قيام الشركة بإجبار العاملين على العمل أكثر من الحد الأقصى "12 ساعة يوميا"، جزاءات مضاعفة فى حالة الغياب، وعدم احتساب الأجازات المرضية والسنوية بأجر كامل.

وأضاف "عمر"، أن الشركة تجبر العاملين على التواجد فى مكان تجمع الحافلات، ثم تصفيتهم على حسب المتطلب اليومى للشركة، وفى حالة الغياب المرضى لأكثر من يومين يتم خصم الحافز، كما لا يوجد عقود سنوية بشكل ثابت، مؤكدا أنه تم ايقاف 31 سائقا ممن تقدموا بشكوى جماعية في أول وردية للاعتصام صباح أمس الأحد، وتهديدهم بالفصل التعسفي.



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