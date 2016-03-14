أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استمرار الحملة الطبية ضد الطفيليات لطلاب الأول الابتدائى فى بورسعيد

Google+ Print
استمرار الحملة الطبية ضد الطفيليات لطلاب الأول الابتدائى فى بورسعيد استمرار الحملة الطبية ضد الطفيليات لطلاب الأول الابتدائى فى بورسعيد
واصلت اليوم الاثنين، إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية فى بورسعيد، لليوم الثانى على التوالى حملة تطعيم تلاميذ الصف الأول الابتدائى (حكومى - أزهرى - خاص)، على مستوى المحافظة بعقار مضاد للطفيليات المعوية للعمل على خفض الإصابة بها.

وكانت انطلقت أمس الحملة والتى تجرى على جرعتين؛ الأولى من 13 مارس حتى 24 مارس، والجرعة الثانية من 27 مارس حتى 7 أبريل.

يذكر أن العقار المستخدم فى التطعيم هو أقراص الألبندازول، ويتم إعطاء الطفل قرصا واحدا فى كل جرعة، وهو آمن وفعال ضد الديدان المعوية، وقابل للمضغ وله طعم مقبول، ولا توجد له أى آثار جانبية وسيتم تطعيم تلاميذ الصف الأول الابتدائى بمدارس الحضر بمعرفة التأمين الصحى، بينما في الريف بمعرفة الفرق الصحية بالوحدات الريفية التابعة لمديرية الشئون الصحية.

الحملة الطبية ضد الطفيليات لطلاب الأول الابتدائى (1)

الحملة الطبية ضد الطفيليات لطلاب الأول الابتدائى (2)

الحملة الطبية ضد الطفيليات لطلاب الأول الابتدائى (3)

الحملة الطبية ضد الطفيليات لطلاب الأول الابتدائى (4)


>- محافظ بورسعيد يصرف مكافأة 5 اآلاف جنيه للعاملين بمدرسة الشهيد محمد صبرى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365