استمرار الحملة الطبية ضد الطفيليات لطلاب الأول الابتدائى فى بورسعيد

واصلت اليوم الاثنين، إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية فى بورسعيد، لليوم الثانى على التوالى حملة تطعيم تلاميذ الصف الأول الابتدائى (حكومى - أزهرى - خاص)، على مستوى المحافظة بعقار مضاد للطفيليات المعوية للعمل على خفض الإصابة بها.

وكانت انطلقت أمس الحملة والتى تجرى على جرعتين؛ الأولى من 13 مارس حتى 24 مارس، والجرعة الثانية من 27 مارس حتى 7 أبريل.

يذكر أن العقار المستخدم فى التطعيم هو أقراص الألبندازول، ويتم إعطاء الطفل قرصا واحدا فى كل جرعة، وهو آمن وفعال ضد الديدان المعوية، وقابل للمضغ وله طعم مقبول، ولا توجد له أى آثار جانبية وسيتم تطعيم تلاميذ الصف الأول الابتدائى بمدارس الحضر بمعرفة التأمين الصحى، بينما في الريف بمعرفة الفرق الصحية بالوحدات الريفية التابعة لمديرية الشئون الصحية.

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