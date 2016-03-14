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تجديد حبس حسن مالك 45 يومًا بتهمة «الإضرار بالأمن القومي»

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تجديد حبس حسن مالك 45 يومًا بتهمة «الإضرار بالأمن القومي» تجديد حبس حسن مالك 45 يومًا بتهمة «الإضرار بالأمن القومي»

حسن مالك

جددت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الإنين، حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 45 يومًا.

وتنظر الجنايات اتهام “مالك”، بـ”الإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي”، حسبما أفاد مراسل أونا.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم ” ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية”.

كما تضمنت الاتهامات “أنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم “ماليًا” في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية، وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن”.

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أونا