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البورصة المصرية تربح 15 مليار جنيه ومؤشرها يقفز 6.7%

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البورصة المصرية تربح 15 مليار جنيه ومؤشرها يقفز 6.7% البورصة المصرية تربح 15 مليار جنيه ومؤشرها يقفز 6.7%

حققت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية لدي نهاية تعاملات اليوم الاثنين مدعومة بقرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ليرتفع رأسمالها السوقي حوالي 15 مليار جنيه، ويرتفع مؤشرها الرئيسي EGX30  بنسبة كبيرة بلغت 6.7% متخطيا حاجز الـ 7000 نقطة مسجلًا 7003 نقاط، صعد مؤشر الأفراد EGX70 بنسبة 1.79% ليبلغ مستوى 360.52 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر “إيجي اكس 100″ الأوسع نطاقا الذى فقد نحو 3.35% ليبلغ مستوى 758.3 نقطة.

أحجام التداول التي سجلتها السوق اليوم وبلغت 420ر1 مليار جنيه تعد الأكبر منذ مايو 2014.

سجلت أحاجم التداول أعلى مستوياتها منذ عام 2014 ، وبلغت 1.4 مليار جنيه والتي تعد الأكبر منذ مايو 2014، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77% من إجمالي تعاملات السوق واستحوذ الأجانب على 13% مسجلين صافي شراء 26 مليون جنيه، واستحوذ العرب على 10% محققين صافي عمليات بيع بلغت 7 ملايين جنيه، كما استحوذت المؤسسات على 38% من المعاملات محققين صافي شراء 320 مليون جنيه.

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