تشكيل لجان لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج

أعلن المهندس ناجح إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب، عن البدء فى تشكيل لجان مشتركة مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، بهدف الدفع بالمشروعات وسرعة الانتهاء منها.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن اللجان ستعمل على متابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات ونقاط الربط التي تنفذ بالمحافظة.

كما طالب “إبراهيم”، بتوفير بيانات كاملة على المشروعات المنفذة حتى يتسنى للجان القيام بأعمالها وسرعة إنجاز المشروعات المقامة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى ضم مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج.