تفاصيل السيطرة على حريق بناية سكنية في أبوظبي

أخمدت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع بأبوظبي ظهر اليوم حريقا شب في طابق "الميزان" ببناية سكنية بمنطقة الخالدية في أبوظبي نتج عنه إصابة 15 شخصا صنفت إصاباتهم بـ "البسيطة والمتوسطة" من بينهم حالات اختناق نتيجة لتصاعد الدخان ونقلوا جميعا إلى المستشفى.

وأصيب أحد عناصر الدفاع المدني بإنهاك حراري أثناء عملية الإطفاء فيما طالت الأضرار 10 مركبات كانت تستخدم المواقف المجاورة للبناية وعددا من واجهات المحال التجارية وتم التنسيق مع هيئة الهلال الأحمر لإيواء السكان المتضررين مؤقتا.

وتولى الإشراف على عمليات إخماد الحريق وإخلاء المصابين والسكان اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية واللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بالإنابة واللواء عمير المهيري مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أبوظبي والمقدم محمد عبد الجليل الأنصاري مدير عام الدفاع المدني بأبوظبي إلى جانب الوقوف على الإجراءات الاحترازية التي اتخذت على الفور لمنع امتداد الحريق إلى البنايات المجاورة.

وأفاد الانصاري بتلقي بلاغ يفيد بوقوع حريق في إحدى البنايات السكنية بمنطقة الخالدية ظهر اليوم حيث تحركت أربع فرق من مركز الدفاع المدني والتدخل السريع وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق والتي تعاملت معه على وجه السرعة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بإخلاء المصابين والسكان والمجاورين لموقع الحادث، مشيرا إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتوفير العناية الطبية لهم في موقع الحادث لحين نقلهم إلى المستشفى.

وصنف درجة الحريق بفوق المتوسط وفق المعاينات الأولية فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحريق وأسبابه.

وشدد الأنصاري على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني السكنية والتجارية وغيرها واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني والجهات الأخرى في توفير الوقاية اللازمة لتجنب وقوع الحوادث المنزلية.

وشاركت إدارة الدعم الجوي من خلال طائرتها اللاسلكية بنقل الصورة الحية لدعم متخذ القرار في الميدان وقامت دوريات المرور وعناصر من الشرطة المجتمعية بعمليات مساندة كما نقل جناح الجو بطائرته الهليكوبتر الصورة لغرفة العمليات للوقوف على الأوضاع اللوجستية وتوزيع الموارد.

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