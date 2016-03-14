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«بحوث صحة الحيوان» تفحص شحنة الجمال القادمة من السودان للتأكد من سلامتها‎

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«بحوث صحة الحيوان» تفحص شحنة الجمال القادمة من السودان للتأكد من سلامتها‎ «بحوث صحة الحيوان» تفحص شحنة الجمال القادمة من السودان للتأكد من سلامتها‎

جمال – أرشيفية

مراسل – ONA:

تفحص لجنة من بحوث صحة الحيوان، شحنة الجمال القادمة من السودان بالكامل للتأكد من عدم إصابتها بالكورونا.

قال الدكتور أحمد عبد الكريم، مدير عام الحجر البيطري بأسوان، إنه لجنة من مركز بحوث صحة الحيوان تقوم حاليًا بفحص شحنة الجمال القادمة من السودان بالكامل وعددها حوالي 4 آلاف جمل للتأكد من خلوها من مرض الكورونا.

وذلك بعد أن اثبتت التحاليل إصابة 10 رؤوس من الجمال ضمن هذه الشحنة.

وأضاف «عبد الكريم» أن الشحنة وصلت إلى الحجر البيطري في مدينة ابوسمبل قادمة من السودان الشقيق، يوم الاثنين الماضي، وتم فحص عينة منها، وتم الاشتباه في إصابة 10 جمال منها بمرض الكورونا، لذلك تقرر فحص باقي الشحنة بالكامل.

موضحًا أنه سيتم الإفراج عن الجمال السليمة عقب فحصها، والتأكد من خلوها من المرض بينما سيتم منع دخول أي جمال مصابة في حالة التأكد من ذلك حفاظا علي صحة المواطنين.

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