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بدء جلسة محاكمة المتهمين فى أحداث "الذكرى الثالثة لثورة يناير"

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بدء جلسة محاكمة المتهمين فى أحداث "الذكرى الثالثة لثورة يناير" بدء جلسة محاكمة المتهمين فى أحداث "الذكرى الثالثة لثورة يناير"
بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر جلسة محاكمة 227 متهمًا "مخلى سبيلهم" بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير"، والتى وقعت أمام نقابة الصحفيين، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، من بينهم "سيد وزة" عضو حركة 6 أبريل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: القتل، والشروع فى القتل، والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون وحيازة أسلحة نارية.


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