سقوط تشكيل عصابى انتحل صفة ضباط تموين وسرقوا 400 بطاقة تموينية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط تشكيل عصابى قام بانتحال صفة ضباط مباحث تموين بالمنيا وسرقوا 400 بطاقة تموينية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز سمالوط، يفيد بورود بلاغ من "باشا .ق" مسئول جمعية أهلية لتنمية المجتمع، تفيد قيام 5 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بمداهمة منزله وتفتيشه بحجة أنهم ضباط مباحث تموين، وضبط 400 بطاقة تموينية خاصة بأهالى العزبة وإلقائهم القبض عليا واصطحابى معهم ثم تركى فى منتصف الطريق، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية للتحرى حول الواقعة، ومعرفة ظروفها وملابساتها.

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