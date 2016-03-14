أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

22 مارس.. بدء التحقيق مع «عكاشة» بتهمة «التجسس على مصر»

Google+ Print
22 مارس.. بدء التحقيق مع «عكاشة» بتهمة «التجسس على مصر» 22 مارس.. بدء التحقيق مع «عكاشة» بتهمة «التجسس على مصر»

توفيق عكاشة، نائب البرلمان السابق

قررت نيابة الاستئناف، اليوم الإثنين، تحديد جلسة الـ 22 من مارس المقبل، للتحقيق مع توفيق عكاشة، عضو البرلمان السابق، عن دائرة طلخا، حسبما أفاد مراسل أونا.

يذكر أن تم إسقاط عضويته عقب لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة “حاييم كورين”، وتناولهما العشاء معًا بمنزل “عكاشة”.

ويأتي التحقيق عقب البلاغ المقدم ضده من أحد أبناء قريته “ميت الكرماء”، الائنة بالدقهلية، “حمادة عوضين”.

اتهم “عوضين” “عكاشة”، في بلاغه،بـ”التجسس على ، وتكدير السلم العام”، واصفًا إياه بـ”نائب التطبيع”، وذلك في آخر فبراير الماضي.

كما كان قد دعى مقيم الدعوى، إلى اتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن “عكاشة”، فضلًا عن منعه من مغادرة البلاد، وتقديمه محبوسًا للمحاكمة العاجلة، لارتكابه جريمة “التخابر مع دولة أجنبية”، “على حد وصفه”.

وأضاف حمادة عوضين، أن “استقبال “عكاشة” لسفير الكيان الصهيوني بمنزله “محاولة للاستقواء بالإسرائيليين”، بعد فشله في تحقيق أحلامه في رئاسة مجلس النواب، و”لي ذراع النظام في قضايا متعددة، فضلًا عن محاولة ابتزاز دائمة بهدف تحقيق مصالحه”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر