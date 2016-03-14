22 مارس.. بدء التحقيق مع «عكاشة» بتهمة «التجسس على مصر»

قررت نيابة الاستئناف، اليوم الإثنين، تحديد جلسة الـ 22 من مارس المقبل، للتحقيق مع توفيق عكاشة، عضو البرلمان السابق، عن دائرة طلخا، حسبما أفاد مراسل أونا.

يذكر أن تم إسقاط عضويته عقب لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة “حاييم كورين”، وتناولهما العشاء معًا بمنزل “عكاشة”.

ويأتي التحقيق عقب البلاغ المقدم ضده من أحد أبناء قريته “ميت الكرماء”، الائنة بالدقهلية، “حمادة عوضين”.

اتهم “عوضين” “عكاشة”، في بلاغه،بـ”التجسس على مصر، وتكدير السلم العام”، واصفًا إياه بـ”نائب التطبيع”، وذلك في آخر فبراير الماضي.

كما كان قد دعى مقيم الدعوى، إلى اتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن “عكاشة”، فضلًا عن منعه من مغادرة البلاد، وتقديمه محبوسًا للمحاكمة العاجلة، لارتكابه جريمة “التخابر مع دولة أجنبية”، “على حد وصفه”.

وأضاف حمادة عوضين، أن “استقبال “عكاشة” لسفير الكيان الصهيوني بمنزله “محاولة للاستقواء بالإسرائيليين”، بعد فشله في تحقيق أحلامه في رئاسة مجلس النواب، و”لي ذراع النظام في قضايا متعددة، فضلًا عن محاولة ابتزاز دائمة بهدف تحقيق مصالحه”.