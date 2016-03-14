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محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الفرنسي

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محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الفرنسي محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الفرنسي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ معالي جان ايف لو دريان وزير الدفاع الفرنسي الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بوزير الدفاع الفرنسي والوفد المرافق له وبحث معه علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وفرنسا وسبل تعزيزها.

تناول اللقاء استعراض مجالات التنسيق بين البلدين في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية بما يحقق المصالح المشتركة.

 وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها وجهود البلدين في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة ميشال ميراييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وعدد من المسؤولين.
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