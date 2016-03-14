"الأرصاد" ينصح بعدم ارتياد البحر لـ3 أيام

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة وسقوط الأمطار ونصح بعدم ارتياد البحر خلال الفترة بين 15 و17 مارس الجاري بسبب اضطرابه .

وذكر المركز في تقرير له عن حالة الطقس في هذا الفترة أنه من المتوقع أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ممتد من جنوب غرب الجزيرة العربية يصاحبه تدفق سحب من غرب الدولة في طبقات الجو العليا .

وتزداد غدا "الثلاثاء" كميات السحب على المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة ليلا وتكون الرياح معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا خاصة مع السحب والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان .

ويستمر "الأربعاء" و"الخميس" تكاثر السحب على مناطق مختلفة وقد تتكون بعض السحب الركامية خاصة شمال وشرق الدولة يصاحبها سقوط أمطار متفرقة مختلفة الشدة كما تنشط الرياح أحيانا مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان .