أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

"الأرصاد" ينصح بعدم ارتياد البحر لـ3 أيام

Google+ Print
"الأرصاد" ينصح بعدم ارتياد البحر لـ3 أيام "الأرصاد" ينصح بعدم ارتياد البحر لـ3 أيام

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة وسقوط الأمطار ونصح بعدم ارتياد البحر خلال الفترة بين 15 و17 مارس الجاري بسبب اضطرابه .

وذكر المركز في تقرير له عن حالة الطقس في هذا الفترة أنه من المتوقع أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ممتد من جنوب غرب الجزيرة العربية يصاحبه تدفق سحب من غرب الدولة في طبقات الجو العليا .

وتزداد غدا "الثلاثاء" كميات السحب على المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة ليلا وتكون الرياح معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا خاصة مع السحب والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان .

ويستمر "الأربعاء" و"الخميس" تكاثر السحب على مناطق مختلفة وقد تتكون بعض السحب الركامية خاصة شمال وشرق الدولة يصاحبها سقوط أمطار متفرقة مختلفة الشدة كما تنشط الرياح أحيانا مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية