فان جال: فخور بأداء اللاعبين بعد أسبوع سيء

أبدى لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد سعادته بأداء لاعبيه بعد التعادل بنتيجة 1-1 ضد وست هام بكأس الاتحاد الإنجليزي، ليعاد اللقاء مجددا على ملعب الأخير يوم الثلاثاء.

وصرح فان جال عقب المباراة "لعبنا مباراة وست بروميتش وخسرنا في الدوري، ومباراة ليفربول بالدوري الأوروبي وقد عدنا أخيرا، أعتقد أنها روح رائعة من الفريق بعد أسبوع سيء، أنا فخور بهم والجماهير أيضا فخورين بهم".

كما تابع "قلت سابقا في مباراة ليفربول، يمكننا أن نناقش كل قرار يخص الحكم، لكن سأقول فقط أننا كنا غير محظوظين في كل قرارات الحكام هذا الموسم".

وأضاف "لكن الحكم يتخذ قراره في لحظة واحدة وهذا أصعب مما نفعله حينما نشاهد اللقطات مرة أخرى من خلال الفيديو".

وأتم لويس فان جال "لهذا السبب أنا أدعم قرار حكم الفيديو، بعدها يمكنك أن ترى بوضوح، على الفيفا أن يفعل هذا وحاليا هم أضافوا قواعد جديدة".