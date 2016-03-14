حكايات الكورة – المدافع الإيطالي الذي كان يقصد تسجيل الأهداف في مرماه.. واقترب من كأس العالم

قرر هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر استدعاء 5 لاعبين محترفين إلى معسكر الفريق استعدادا لمواجهتي نيجيريا شهر مارس الجاري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

واختار كوبر كل من محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن كوكا ومحمود تريزيجيه وعمرو وردة للانضمام لمعسكر الفراعنة الذي سيبدأ يوم 20 مارس المقبل.

ويعلن كوبر عن قائمة اللاعبين كاملة يوم الثلاثاء.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا يوم 25 مارس الجاري ثم يتواجه الفريقان بعد 4 أيام في الإسكندرية.

وخرج أحمد المحمدي لاعب هال سيتي من حسابات كوبر ومثله محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة الذي يغيب عن المباريات بسبب الإصابة.

ولم يستدع المدرب الأرجنتيني أيضا كريم حافظ لاعب أومونيا القبرصي.