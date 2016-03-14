ضبط 4 متهمين بإطلاق النار على قوات الأمن فى الدقهلية وبحوزتهم بنادق آلية

تمكن ضباط مباحث بنى عبيد فى الدقهلية من ضبط 4 مسلحين فى مطاردة أمنية بعد تبادل لإطلاق النار.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بأنه أثناء تنفيذ حملة إزالة لبعض المخالفات بالأراضى الزراعية فى نطاق مركز بنى عبيد، وأثناء تحرك قوات الأمن بصحبة موظفى مجلس المدينة ومديرية الزراعة إلى مكان المخالفات برئاسة النقيب حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز، أطلق عدد من مستقلى سيارة ربع نقل وابلاً من الأعيرة النارية على القوات، ما أدى إلى إصابة أمين شرطة بطلق نارى فى القدم.

وبادلت القوات إطلاق النيران مع مستقلى السيارة، وتم إلقاء القبض على أربعة منهم، وضبط ثلاثة بنادق آلية و10 خزائن بحوزتهم، بالإضافة إلى 15 لفة من نبات البانجو وقدرت بـ30 كيلو جراما، وتم نقل أمين الشرطة المصاب إلى مستشفى بنى عبيد لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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