أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 4 متهمين بإطلاق النار على قوات الأمن فى الدقهلية وبحوزتهم بنادق آلية

Google+ Print
ضبط 4 متهمين بإطلاق النار على قوات الأمن فى الدقهلية وبحوزتهم بنادق آلية ضبط 4 متهمين بإطلاق النار على قوات الأمن فى الدقهلية وبحوزتهم بنادق آلية
تمكن ضباط مباحث بنى عبيد فى الدقهلية من ضبط 4 مسلحين فى مطاردة أمنية بعد تبادل لإطلاق النار.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بأنه أثناء تنفيذ حملة إزالة لبعض المخالفات بالأراضى الزراعية فى نطاق مركز بنى عبيد، وأثناء تحرك قوات الأمن بصحبة موظفى مجلس المدينة ومديرية الزراعة إلى مكان المخالفات برئاسة النقيب حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز، أطلق عدد من مستقلى سيارة ربع نقل وابلاً من الأعيرة النارية على القوات، ما أدى إلى إصابة أمين شرطة بطلق نارى فى القدم.

وبادلت القوات إطلاق النيران مع مستقلى السيارة، وتم إلقاء القبض على أربعة منهم، وضبط ثلاثة بنادق آلية و10 خزائن بحوزتهم، بالإضافة إلى 15 لفة من نبات البانجو وقدرت بـ30 كيلو جراما، وتم نقل أمين الشرطة المصاب إلى مستشفى بنى عبيد لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


>مقتل سائق على يد شقيقه فى السنبلاوين بسبب خلافات بين الزوجات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365