كشف غموض العثور على فتاة مقتولة وسط الغلال بفاقوس فى الشرقية

تمكن ضباط مباحث قسم فاقوس بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، بعد ساعات من عثور الأهالى بعزبة ماهر بدائرة قسم فاقوس، أمس،على جثة فتاة مجهولة الهوية وسط الغلال الخضراء، وتم إخطار نيابة فاقوس للتحقيق بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لفتاة وسط الغلال بعزبة ماهر التابعة لقسم شرطة فاقوس.

وقال أحد شهود العيان، إن الفتاة بها إصابة بالذراع والدماء تغرق ملابسها، فضلا عن نزول رغاوى شديدة من فمها، ووصولت قوات الشرطة لموقع الحادث وإخطار ممثل النيابة العامة لمعاينة الجثة.

وتبين أن الجثة لفتاة تدعى "س م ر" 17 سنة ومقيمة بندر فاقوس جثة هامدة وبها طعنات بالظهر والبطن والذراع الأيسر، وتبين من تحريات مباحث قسم فاقوس برئاسة الرائد إبراهيم لطفى ومعاونه النقيب محمد نعيم برئاسة العقيد ياسر فاروق رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، قيام شقيقا المجنى عليها وهما كل من "السيد م ر "35 سنة سائق توك توك وسبق اتهامه فى 13 قضية سرقة ومخدرات وسلاح و"أحمد" 19 سنة سائق توك توك وسبق اتهامه فى قضية تعاطى مواد مخدرة، بارتكاب الحادث وقتل شقيقتهما، والتخلص من جثتها فى الأرض الزراعية، وذلك بسبب سوء أخلاقها.

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