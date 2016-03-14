أسبوع الموضة في باريس شهِد أجمل اطلالات النجمات!

أسبوع الموضة في باريس هذا العام للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2016-2017 كان حافلاً بالكثير من الإبداعات التي قدمتها دور الأزياء العالمية، وصيحات الموضة التي رأيناها على منصات العروض والتي كلنا شوق لنرتديها في الموسم القادم. كما كان حافلاً أيضاً بحضور لافت للنجمات اللواتي تألّقن بأجمل التصاميم في الصفوف الأولى.

نجمات شانيل في أجمل التصاميم في الصف الأول

ففي عرض دار "ديور" Dior شاهدنا النجمة "جيسيكا البا" Jessica Alba وقد اختارت لاطلالتها سروال ذو أرجل واسعة مع قميص أبيض وسترة سوداء قصيرة، وحذاء ذو تصميم كلاسيكي وشنطة "ليدي ديور" Lady Dior بقياس صغير.

وفي عرض دار "جيفنشي" Givenchy شاهدنا النجمة "سيارا" Ciara وقد اختارت اطلالة باللون الأسود بالكامل مزجت فيها بين الحرير على سروال وسترة، والدانتيل على قميص ناعم.

بينما في عرض "شانيل" Chanel فقد كانت سفيرة الدار الجديدة "ويلو سميث" Willow Smith ذات الخمسة عشرة عاماً هي نجمة العرض وقد اختارت جمبسوت باللون الفضي والأسود ذو تصميم عصري حمل توقيع الدار.

وقد تألقت النجمة الشابة "داكوتا فانينغ" Dakota Fanning في عرض دار "فالنتينو" Valentino حيث اختارت فستان من الشيفون الأسود عليه طبعات ورسومات ناعمة، مع حذاء رمادي وشنطة يد صغيرة.

أما في عرض "جيامباتيستا فالي" Giambattista Valli فقد شاهدنا مصممة المجوهرات اللبنانية "نور فارس" في اطلالة ناعمة بالمعطف الزهري وحذاء أنيق من دون كعب.

كما تألقت النجمة "ايمي روسوم" Emmy Rossum في عرض "لانفان" Lanvin اذ اختارت فستاناً باللون الأحمر الحيوي وحذاءً باللون الفضي المعدني وشنطة يد صغيرة.

وبالنسبة لـ "لويس فويتون" Louis Vuitton فالشابات ومُلهمات الدار كُنّ نجمات العرض مثل الممثلة الفرنسية "ليا سيدو" Lea Seydoux التي اختارت فستاناً أسوداً قصيراً ذو تصميم عصري. والنجمة "سيلينا غوميز" Selena Gomez التي بدت اطلالتها مميزة في تنورة قصيرة من الجينز مع قميص أبيض. والمغنية "زندايا" Zendaya التي اختارت فستاناً من الجلد الأسود.

وغيرهم كثيراً من النجمات اللواتي نقلن عروض الأزياء بأناقتهن الى الصفوف الأولى في اسبوع الموضة في باريس.

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