ساعات أرماني تصاميم عملية لكل يوم

على الرغم من اعتمادنا الكلي على الهواتف النقالة في معرفة الوقت، إلا أن الساعات لا تزال إضافة جميلة لإطلالتك اليومية، وقد وجدنا أن ساعات "أرماني Armani" هي الأنسب للإطلالات اليومية.

جاءت ساعات "أرماني" بتصاميم عملية ومختلفة، منها ما هو كلاسيكي بسيط باللون الفضي ليتناسب مع إطلالات العمل والدوام أو الاجتماعات الرسمية، بينما جاء البعض الآخر بألوان مختلفة وتصاميم عصرية لتزيد من أناقة إطلالتك اليومية بالجينز.

لدينا نصيحتان نوجههما لك قبل أن تقومي باختيار الساعة المناسبة لإطلالاتك اليومية:

- عند اختيار الساعة عليك أن تحرصي على أن يكون حجمها مناسباً لمعصمك، فالساعات الكبيرة تناسب ذوات المعصم العريض لتجعله يبدو أنعم وأصغر من الطبيعة، بينما تناسب الساعات الصغيرة صاحبة المعصم الدقيق والنحيف لتكون متناسقة مع المعصم ولا تزيده نحفاً عن الطبيعي.

- ابدئي باختيار الساعات الكلاسيكية ذات اللونين الذهبي أو الفضي، أو اختاري ساعة تجمع بين هذين اللونين لتتمكني من ارتدائها مع جميع إطلالاتك، ويمكنك بعد ذلك الانتقال إلى التصاميم الأكثر جرأة لتعطي إطلالاتك انتعاشاً وجرأة.

شاهدي التصاميم المختلفة لساعات "أرماني" في الصور أعلاه وشاركينا برأيك.