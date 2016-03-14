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أزياء لارماك تطلق جديدها لهذا الصيف من تركيا

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الإثنين 14-03-2016 07:32

جمعت ماركة "لارماك" بين مؤسسيها لمياء والسوري راكان بعد أن درسا تصميم الأزياء في بيروت، ومن هناك انتقلا إلى إسطنبول عاقدين العزم على تحقيق حلمهما في تصميم الأزياء وإطلاق ماركة مميزة تصل إلى العالمية.

في المجموعة الجديدة لربيع وصيف 2016، قدمت "لارماك" أزياء أنثوية مميزة زينتها ألوان الباستيل الناعمة كالوردي والسماوي مع ظهور لمسات بسيطة من الكحلي في بعض القطع، وقد تنوعت التصاميم المعروضة في هذه المجموعة بين القطع العلوية المحتشمة والتصاميم العصرية التي تميّزت بقصاتها والكشكشات المصنوعة من الأورجانزا لإضفاء لمسة نعومة وجاذبية عليها، وعلى الرغم من أن هذه الماركة الشابة لم تكمل عامها الثاني، إلا أنها تمكنت من المشاركة في أسبوع الموضة في إسطنبول.

ومن خلال حديثنا مع المصممة لمياء أخبرتنا بأنها تهدف للوصول إلى العالمية وتمثيل العالم العربي بالطريقة الصحيحة بأن تقدم تصاميم أنيقة وعصرية ومحافظة على الهوية العربية الفريدة، وعندما طلبنا من المصممة أن تصف السيدة التي ترتدي تصاميمها أجابت: باختصار هي سيدة ذات ثقة عالية وعنفوان وقوية الشخصية وطاغية الأنوثة من خلال ما ترتديه.

شاهدي معنا ما قدمته ماركة "لارماك" لربيع وصيف 2016.

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سيدتي

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