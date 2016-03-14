صور.. ختام فعاليات الأولمبياد المصري الثاني للاتحادات النوعية في أسوان

تحت شعار “لا غالب ولا مهزوم” إختتمت فعاليات الأولمبياد المصري الثاني للاتحادات النوعية بمركز شباب مدينة أسوان، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للثقافة الرياضية.

حيث قام اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، بتكريم فرق الاتحادات الفائزة في المنافسات والمسابقات، التي تم تنفيذها ضمن الفعاليات المنظمة على مدار 3 أيام في الفترة من 11 إلى 13 مارس الجاري، وذلك بمشاركة 600 شاب وفتاة من مختلف الأعمار السنية بالمصالح الحكومية واللجان والأندية الرياضية ومراكز الشباب والجامعة وأكاديمية النادي الأهلي بأسوان.

وبحضور عماد البناني مستشار أول وزارة الشباب والرياضة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة والفنان سامح الصريطي، وأيضًا رؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة وممثلي الصحافة الرياضية وقد شهد ختام الأولمبياد المصري طابور عرض للفرق والاتحادات الرياضية المشاركة مع توزيع دروع والميدليات الذهبية والفضية والبرونزية على الفرق الحاصلة على المراكز الثلاث الأولى.

ومن جانبه أكد اللواء مجدى حجازي، على أن تنظيم الأولمبياد المصري الثاني على أرض المحافظة يعكس مدى الإهتمام بالسياحة الرياضية، والتي تشهد رواجًا كبيرًا حاليًا بأسوان نظرًا لوجود العديد من المنشآت الرياضية والشبابية.

فضلًا عن توافر الخبرات والقدرات البشرية في إدارة و تنظيم الأحداث الرياضية المختلفة من مهرجانات وبطولات ومعسكرات دولية ومحلية، مشيرًا إلى أن أسوان شهدت، أيضًا سباق الدراجات الدولي الرابع عشر من مصر إلى جنوب إفريقيا، وكذا مارثون الجرى للجامعات المصرية.

ويذكر أن فاعليات الأولمبياد المصري تضمنت تنفيذ مسابقات رياضية في مختلف الألعاب بين فرق الاتحادات النوعية المشاركة، والتي تقام على ملاعب مركز شباب مدينة أسوان.

بجانب أنه تم تنظيم ندوة ثقافية تحت عنوان “الرياضة تجمعنا”، علاوة على إقامة مباريات لخماسي كرة القدم والطائرة وتنس الطاولة وكرة السرعة وألعاب القوى والمشي.

كما تم تنظيم مسيرة رياضية تحت شعار “سلامة وتنمية”، وذلك بمسافة 2 كم بكورنيش النيل بمدينة أسوان، صباح السبت الماضي، شارك فيها 7 اتحادات نوعية.