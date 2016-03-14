النائب العام الإيطالي يصل القاهرة للاطلاع على سير قضية «ريجيني»

وصل مطار القاهرة الدولي “روبرتو جوزيبي بنياتوني”، النائب العام الإيطالي، قادمًا على رأس وفد من روما.

وضم الوفد المرافق للنائب العام الإيطالي، ٤ ركاب في زيارة لمصر، حسبما أفاد مراسل أونا.

ويبحث “بنياتوني”، خلالها آخر التطورات في التحقيقات الجارية، لمعرفة ملابسات مصرع الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني”.

وصرحت مصادر بالمطار، بأن النائب العام الإيطالي، قد وصل على متن طائرة خاصة، مع وفد مرافق، وأن تم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.

ومن المقرر أن يلتقي “جوزيبي”، خلال زيارته مع النائب العام المستشار نبيل صادق ، وعدد من المسئولين في إطار بحث التحقيقات المشتركة في قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالي “جوليوريجيني”.

يذكر، أنه عثر على “ريجيني”، جثة هامدة على طريق “القاهرة- الإسكندرية” الصحراوي، أول فبراير الماضي .

وتم الاتفاق على لقاء بين المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، ونظيره الإيطالي، في القاهرة.

وتأتي زيارة النائب العام الإيطالي لمصر، استجابةً لدعوة عمرو حلمي، سفير مصر في إيطاليا، له لزيارة مصر، للإطلاع على آخر تطورات التحقيقات .