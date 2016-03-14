حكايات الكورة – المدافع الإيطالي الذي كان يقصد تسجيل الأهداف في مرماه.. واقترب من كأس العالم

لطالما اشتهرت إيطاليا بالمدافعين العظماء، بداية من فاكيتي إلى أن وصلنا إلى نيستا وكانافارو، مرورا بجينتيلي وتشيريا وباريزي وبيرجومي وكوستاكورتا وماتيرازي، تاريخ إيطاليا ملئ بالمدافعين الكبار.

ولكن أن نسمع عن مدافع إيطالي مجنون يحب إحراز الأهداف في مرماه، ذلك هو الأمر الغريب.

كوموناردو نيكوﻻي كان المجنون الذي أحرز مع كالياري لقب اﻻسكوديتو موسم 1969/1970 في معجزة كروية بقيادة جيجي ريفا.

لماذا كان نيكولاي يلعب إذا؟

لأنه كان بالفعل مدافعا صلدا وقويا جدا.

وللمفارقة، انضم نيكولاي لتشكيل منتخب إيطاليا في كأس العالم 1970، ولعب بالفعل أول مباراة أساسيا أمام السويد إلى أن أصيب وتم استبداله في الدقيقة 37، ولم يشارك بسبب الإصابة حتى انتهت البطولة - من الجائز لو كان استمر في البطولة لما وصلت إيطاليا إلى النهائي.

قبل انضمامه لتشكيل إيطاليا في كأس العالم 1970، كان هناك تكهنات صحفية بانضمامه وهنا قال مديره الفني في كالياري مانيو سكوبيليو تصريحا شهيرا "من الممكن أن أتوقع أي شئ في العالم، إﻻ انضمام كوموناردو إلى الأتزوري"، فالمدير الفني أكثر من يعرف بجنون نيكولاي.

وحتى الآن في إيطاليا، عندما يحرز لاعب في مرماه يتذكرون كوموناردو نيكوﻻي.

نيكولاي في النهاية ليس أكثر من أحرز أهداف عكسية في التاريخ، ولكن ما أدخله التاريخ أنه كان يريد إحراز الأهداف بالفعل وليس بالخطأ.

تفسير حالة نيكولاي

الأمر قد يكون له تفسيرين..

الأمر قد يكون نفسي، بسبب أنه كان يعاني من حالة مرضية تسمى بـ"متلازمة تروتي"، ينتج عنها خلل عصبي في المخ مما يؤدي إلى حركات ﻻ إرادية وأصوات غير مفهومة ويتم فيها تكرار كلمة معينة وﻻ يستوعب المريض أي شيء من الذي حدث.

والتفسير الآخر، أنه كان يريد الشهرة من إحراز الأهداف في مرماه حتى يذيع صيته حتى ولو بالسلب.

كان أكثر صديق مقرب له هو حارس مرمى كالياري ريكي ألبرتوزي، وقال ريكي عن نيكوﻻي "كنت أتخوف من وجوده أمامي، وﻻ اتوقع ماذا سيفعل، فهل يحرز في مرماي أم يستغل قدراته الكبيرة ويحمي مرماي".

لعب نيكوﻻي مع أندية توريس في موسم 1963/1964 ولكالياري من 1964 إلى 1976 وأنهى حياته بموسم مع بيروجيا 1976/1977 .

المدافع الذي أثار الجدل هو المدير الفني لفريق تحت 18 عام بنادي كالياري حاليا.

المحتوى مقدم بالتعاون مع صفحة حكايات الكورة على فيسبوك، ومترجم من كتاب (كالتشيو.. تاريخ الكرة الإيطالية) للكاتب جون فوت.