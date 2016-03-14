تقرير - بايرن يسبق سيتي جوارديولا في الصراع على ألابا

(إفي) كشفت تقارير إخبارية ألمانية أن بايرن ميونيخ على بعد خطوة من تجديد عقد ظهيره الأيسر، النمساوي ديفيد ألابا، المطلوب في مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سيتولى مسئوليته مدرب الفريق البافاري الحالي بيب جوارديولا بدءا من الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة (بيلد) الألمانية اليوم الاثنين أن جوارديولا، رغم تعهده لإدارة بايرن بعدم التعاقد مع أي من لاعبي الفريق الألماني، إلا أنه قام بجهود في الخفاء لجلب ألابا إلى صفوف الـ"السيتيزنس".

وإزاء ذلك، فقد تحرك بايرن الأسبوع الماضي لإنهاء الأمر، ونجح في التوصل لاتفاق مع وكلاء اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لتجديد تعاقده، الذي ينتهي في 2018.

وسيتضمن العقد الجديد زيادة ضخمة في راتب ألابا، ليصل من 5 ملايين يورو يتقاضاها حاليا إلى أكثر من 10 ملايين يورو.

وخاض النمساوي 31 مباراة مع البافاري هذا الموسم، صنع فيهم 4 أهداف وسجل هدف.