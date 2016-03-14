بالفيديو - ماينز.. ضحية ماركو ريوس المفضلة

حقق نجم فريق دورتموند ماركو ريوس رقما شخصيا مميزا في فوز فريقه على حساب فريق ماينز بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن الأسبوع السادس والعشرين من البوندسليجا.

وافتتح رويس باب التسجيل في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول وأضاف زميله شينجي كاجاوا الهدف الثاني في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وشارك ماركو رويس ضد فريق ماينز في 13 مباراة بالدوري الألماني حتى الآن منذ بداية مسيرته الكروية مع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ ثم مع بوروسيا دورتموند.

ويعد الهدف هو العاشر في صفوف فريق ماينز ليصبح أكثر لاعب هز شباك الفريق صاحب الرداء الأحمر في تاريخ البوندسليجا.

وشهدت المباراة أيضًا إنهاء الصيام التهديفي لشينجي كاجاوا حيث لم يسجل في أي مباراة مع دورتموند في جميع المسابقات منذ 721 دقيقة.

شاهد أهداف المباراة