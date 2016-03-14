لجنة القيم بالفيفا تصدر قرارات جديدة

(إفي) أعلنت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين عن إيقاف رئيس اتحاد جنوب أفريقيا السابق للعبة، ليسلي سيديبي لمدة خمسة أعوام عن مزاولة أي نشاط رياضي فضلا عن غرامة مالية تصل لـ20 ألف فرانك سويسري (نحو 18 ألف يورو).

تأتي هذه العقوبة على خلفية التحقيق المفتوح منذ عام 2014 بشأن مخالفات فساد في إقامة مباريات ودية بجنوب أفريقيا قبل مونديال 2010.

وتم تنظيم تلك المباريات بواسطة المنظم المعتمد من الفيفا، السنغافوري ويلسون بيرومال.

كان بيرومال قد تم حبسه في فنلندا لتورطه في التلاعب بنتائج المباريات.

وعلى خلفية نفس القضية، أوقف أيضا العضو السابق باتحاد الكرة بجنوب أفريقيا، لينديلي كيكا، لمدة ست سنوات بسبب مخالفات لنفس السبب.