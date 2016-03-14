ألقاب الأندية (2) – خفافيش فالنسيا

تعد ألقاب الأندية جزء كبيرا من تراثها فعلى سبيل المثال لا الحصر حينما تقول الخفافيش أول ما يتبادر إلى ذهنك هو فريق فالنسيا.

الحال نفسه مع الحمير الوحشية ليوفنتوس والجانرز أو المدفعجية لأرسنال والمليونيرات لنادي ريفر بليت وصناع المراتب لأتليتكو مدريد والتوفيز لإيفرتون وغيرها.

وفي تلك السلسلة سنستعرض سويا أسباب تسمية تلك الأندية بتلك الألقاب واليوم نتحدث عن خفافيش فالنسيا وسبب تسميتهم بهذا اللقب.

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فالنسيا تم إنشاؤه عام 1919 ويلعب مبارياته على ملعب ميستايا منذ عام 1923، ولدى النادي عدة مواجهات مع أهل الأندلس مثل فياريال، وليفانتي وهيروكوليس وكاستيلون.

هو ثالث أكثر نادي لديه جماهير في إسبانيا بعد ريال مدريد وبرشلونة، يمتلك فالنسيا عددا من الألقاب أبرزها اللوس تشي وإلس تارونجيس وفالنسيانستيس والخفافيش.

إلس تارونجيس يعني البرتقالي، وفالنسيانستس تعني أهل فالنسيا، لكن أبرز لقبين اللوس تشي والخفافيش لهما قصتين مختلفتين.

لوس تشي

"تشي" لفظ أو تعبير يستخدمه أهل فالنسيا وهو بغرض مقاطعة الحديث، وهو يوازي لفظة Hey بالإنجليزية، وأهل الساحل الشرقي الليفانتيون معروفين بمقاطعة الحديث أيضا بتلك الطريقة، لكنه في الأصل لفظة تخص أهل فالنسيا، وعرف الفريق بهذا اللقب كناية عن شهرتهم.

الخفافيش

9 أكتوبر عام 1238 غزا الملك جيمس ملك منطقة أوراجون (فالنسيا) وقبل دخول المدينة وقف خفاش على قمة العلم الخاص به واعتبره الملك فألا جيدا، وتم إضافة الخفاش للذراعين في التمثال الذي بناه الملك في المدينة، والتفسير الثاني للقب الخفافيش هو أنها شائعة كثيرا في المدينة.

في مايو 2013 رفعت شركة "دي سي كوميكس" الخاصة بالقصص المصورة قضية ضد نادي فالنسيا لأن صورة الخفاش الخاصة بهم هي علامة تجارية خاصة بشخصية "باتمان" لكن خسرت الشركة القضية لأن نادي فالنسيا تأسس في 1919 أي قبل صدرو القصص المصورة للخفاش بـ20 عاما.