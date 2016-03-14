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غدًا.. رشا علام ضيفة «حال بلدنا» مع أحمد خيري على «راديو 9090»

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غدًا.. رشا علام ضيفة «حال بلدنا» مع أحمد خيري على «راديو 9090» غدًا.. رشا علام ضيفة «حال بلدنا» مع أحمد خيري على «راديو 9090»

رشا علام، مدير المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية

تحل رشا علام مدير المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، ضيفةً على برنامج “حال بلدنا” الذى يقدمه الإعلامي أحمد خيرى على راديو 9090 غدا الثلاثاء، فى الحادية عشر ظهرًا، للحديث عن العديد عن الأمور عن المكتب الإعلامي للرئيس والتواصل مع الإعلام بوسائله المختلفة المقروء والمسموع والمرئى.

يذكر، أن رشا علام، تمتلك علاقات قوية ممتدة بأواصر من الطيبة والتقدير بالعديد من الصحفيين والإعلاميين الشباب، دراستها بقسم الصحافة والإعلام في الجامعة الأمريكية، أكسبها خبرة ثقيلة في المجال ذاته رغم صغر سنها؛ فاجتذبت قدرة كبيرة على التواصل مع الشباب، الأمر الذي وضعها في موضع المسؤولية تجاه المجتمع المحيط بها، خاصة مع المتابعين لها.

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