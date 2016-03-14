الوقاية من فيروس زيكا وسوء التغذية فى قافلة لجامعة المنوفية

نظمت إدارة القوافل بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى، وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة من كلية التمريض، إلى مدرسة النجاح بالبتانون.

واستعرض أعضاء هيئة التدريس المشاركون فى القافلة، كيفية الوقاية من فيروس زيكا وضرورة مكافحة البعوض المسبب للمرض عن طريق ردم المياه الراكدة، ومراعاة نظافة البيوت والشوارع وتغطية الجسم أثناء النوم، كما تناولت القافلة أهمية الوقاية من الأمراض بتناول الأغذية الصحية المتوازنة التى تحتوى على جميع العناصر الغذائية مع الاهتمام بالأغذية التى تقوى جهاز المناعة وتحتوى على الفيتامينات والمعادن.

ونصحوا بضرورة الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة وخصوصا الغنية بفيتامين "ج" مثل الجوافة والموالح "الليمون، البرتقال، اليوسفى، الجريب فروت" مع الحرص على تناول العصائر الطبيعية والمشروبات الدافئة مثل اليانسون والتيليو المحلى بعسل النحل، المضاف إليها زيت حبة البركة وعدم الإكثار من تناول الدهون والأغذية المحفوظة.

شارك فى القافلة كل من الأطباء سامية على النجار مدرس بكلية التمريض، حنان رمزى عطا الله مدرس بكلية التمريض.

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