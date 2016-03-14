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على عبد العال: نقابة الصحفيين الممثل الشرعى للجماعة الصحفية

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على عبد العال: نقابة الصحفيين الممثل الشرعى للجماعة الصحفية على عبد العال: نقابة الصحفيين الممثل الشرعى للجماعة الصحفية
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن هناك عدة مشاكل تواجه البرلمان فيما يتصل بالأماكن المخصصة للمحررين والمصورين البرلمانيين،وأضاف أننا بصدد تجهيز أماكن للصحفيين المكلفين بتغطية أخبار المجلس ستكون مزودة بالانترنت كما نجتهد لمساعدتهم على القيام بعملهم بحرية.

وأوضح عبد العال خلال لقاءه برؤساء تحرير الصحف، المنعقد الآن بالبرلمان، أن مجلس النواب يتعامل مع نقابة الصحفيين بوصفها الممثل الشرعى للجماعة الصحفية وقال أنه فيما يخص شعبة المحررين البرلمانيين فإنه لا يمكن اعتماد نتائج انتخاباتها إلا من خلال نقابة الصحفيين، مضيفا " نحن بالأساس لا نعتمد محررا للتغطية إلا المقيدين بنقابة الصحفييين، ولن أتخذ قرارا منفردا خاص بالصحفيين".

اجتماع رؤساء تحرير الصحف على عبد العال البرلمان مجلس النواب (1)

اجتماع رؤساء تحرير الصحف على عبد العال البرلمان مجلس النواب (2)

اجتماع رؤساء تحرير الصحف على عبد العال البرلمان مجلس النواب (3)

اجتماع رؤساء تحرير الصحف على عبد العال البرلمان مجلس النواب (4)

اجتماع رؤساء تحرير الصحف على عبد العال البرلمان مجلس النواب (5)

اجتماع رؤساء تحرير الصحف على عبد العال البرلمان مجلس النواب (6)

اجتماع رؤساء تحرير الصحف على عبد العال البرلمان مجلس النواب (7)

اجتماع رؤساء تحرير الصحف على عبد العال البرلمان مجلس النواب (8)

اجتماع رؤساء تحرير الصحف على عبد العال البرلمان مجلس النواب (9)

اجتماع رؤساء تحرير الصحف على عبد العال البرلمان مجلس النواب (10)

اجتماع رؤساء تحرير الصحف على عبد العال البرلمان مجلس النواب (11)


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