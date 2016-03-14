سقوط مسلحين هاجموا مكتب بريد بالعاشر من رمضان وسرقوا منه مبلغا ماليا

ألقت أجهزة الأمن القبض على منفذى السطو المسلح على مكتب بريد العاشر من رمضان.

تلقى قسم ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية إخطارا من مدير مكتب بريد العاشر من رمضان، بقيام ثلاثة أشخاص، ادعى أحدهم تواجدهم بزعم صرف حواله بريدية خاصة به، ثم أشهروا سلاحا أبيض واعتدوا عليه وأصابوه و استولوا على 13010 جنيه وفروا هاربين.

وشكل اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فريق بحث، ضم مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية، بإشراف اللواء سمير عبد المنعم مدير شرطة البريد، والعميد على حبيب مدير المباحث، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملان وعاطل، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة لهم أسفرت إحداها عن ضبطهم والسلاح المستخدم و فرد محلى الصنع بحوزة أحدهم، والمبلغ المالى المبلغ بسرقته.

>و تم القبض على " م ا ا " 20 سنة عاطل ومقيم بالمجاورة 40 دائرة قسم ثانى العاشر ، والمتهم الثانى" م ن ف " 19 سنة عاطل ومقيم بالمجاورة 39 ، والمتهم الثالث " م م ص " 38 سنة عاطل ومقيم بالمجاورة 30 ، وتم تحرير المحضر رقم 1587 لسنة 2016 جنح قسم ثانى العاشر. وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

سطو مسلح على مكتب بريد بالعاشر وسرقة 20 ألف جنيه