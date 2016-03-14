التعليم: 95 عضوا يضعون أسئلة امتحانات الثانوية العامة غدا

قال محمد سعد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة يبدأون غدا الثلاثاء فى وضع أسئلة الامتحانات للنظامين الحديث والقديم.

وأضاف سعد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل أعضاء اللجان، موضحا أن 19 لجنة تبدأ فى وضع الأسئلة بواقع 5 أعضاء فى كل لجنة امتحان بإجمالى 95 عضوا متخصصا على رأسهم أستاذ جامعى وعضو من مركز الامتحانات والتقويم التربوى، لوضع مواصفات ورقة الامتحانات واثنين من الموجهين بالمرحلة الثانوية ومستشار المادة.

بعد التحرى عنهم.. وزير التعليم يجتمع بأعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية.. ومصدر يؤكد: الالتزام بالمنهج والابتعاد عن السياسة و30% لمهارات التفكير أبرز التعليمات.. ولجان لتلقى استمارات الطلاب