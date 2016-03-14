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النائب العام الإيطالى يصل القاهرة لمتابعة التحقيقات فى قضية "جوليو ريجينى"

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النائب العام الإيطالى يصل القاهرة لمتابعة التحقيقات فى قضية "جوليو ريجينى" النائب العام الإيطالى يصل القاهرة لمتابعة التحقيقات فى قضية "جوليو ريجينى"
وصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، اليوم الاثنين "جوزيبى بنياتونى" النائب العام الإيطالى قادما على رأس وفد من روما على متن طائرة خاصة، فى زيارة لمصر لبحث آخر التطورات فى التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات مصرع الشاب الإيطالى "جوليو ريجيني".

ومن المقرر أن يلتقى "جوزيبى" خلال زيارته مع النائب العام المستشار نبيل صادق وعدد من المسئولين فى إطار بحث التحقيقات المشتركة مع مكتب المدعى العام الإيطالى فى قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالى، جوليو ريجينى، الذى عُثر على جثته على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، أول فبراير الماضى.

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- صحيفة إيطالية: تعاون الأمن المصرى مع محققين إيطاليين لتحديد قتلة ريجينى
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