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النيابة تحبس عاطلاً 4 أيام لاتهامه بقتل جاره فى قلعة الكبش

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النيابة تحبس عاطلاً 4 أيام لاتهامه بقتل جاره فى قلعة الكبش النيابة تحبس عاطلاً 4 أيام لاتهامه بقتل جاره فى قلعة الكبش
قرر أحمد عبد العزيز، وكيل نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس عاطل طعن جاره بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة بقلعة الكبش فى السيدة زينب، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بسرعة التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكان قد أنهى عامل بمقهى حياة كهربائى، وأصاب ميكانيكيًا بسبب خلافات الجيرة، مما دفع أهالى القتيل إلى إشعال النيران فى مقهى المتهم، و3 منازل مجاورة بالسيدة زينب.

وتلقى قسم شرطة السيدة زينب إخطارًا من مستشفى المنيل الجامعى، باستقبالها علاء السيد أبو العلا، كهربائى سيارات، توفى إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر، وعبد الرءوف أبوالعلا، ميكانيكى، مصابًا بجرح قطعى أعلى العين اليمنى.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليهما ومحمد.م، عامل بمقهى، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى على إثرها الأخير على المجنى عليهما بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى.

وعلى إثر المشاجرة تجمع أهالى المتوفى وأضرموا النيران بمقهى العامل المتهم، وامتد الحريق لـ3 منازل (دور أرضى، وأول) مجاورة، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الإدارة العامة للحماية المدنية "دون حدوث إصابات".

وتمكن ضباط وحدة البحث بالقسم من ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر رقم 2802 لسنة 2016، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.


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