أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط أرز مجهول المصدر وتحرير12 قضية عدم إعلان أسعار بالمنوفية

Google+ Print
ضبط أرز مجهول المصدر وتحرير12 قضية عدم إعلان أسعار بالمنوفية ضبط أرز مجهول المصدر وتحرير12 قضية عدم إعلان أسعار بالمنوفية
شنت مديرية بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع مباحث التموين حملة مكبرة بمركز الباجور، تحت إشراف المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين، والرائد باهر عدلى، رئيس مباحث التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير القضية رقم 4217 جنح مركز الباجور لسنة 2016 م ضد "محمود . ع . م . ج" مسئول عن مخبز إفرنجى بدائرة المركز.

وتم ضبط 1 طن دقيق فاخر استخراج 72 % مجهول المصدر، والقضية رقم 4220 جنح مركز الباجور لسنة 2016 م ضد "محمود . س . ا . م" مسئول عن مخبز افرنجى بدائرة المركز، وتم ضبط 1 طن دقيق فاخر استخراج 72 % مجهول المصدر .

تم تحرير القضية رقم 4218 جنح مركز الباجور لسنة 2016 م ضد "خالد . ع .م . ع" مسئول عن محل بقالة بدائرة المركز، وتم ضبط 50 كيلو جرام أرز مجهول المصدر، والقضية رقم 4219 جنح مركز الباجور لسنة 2016 م ضد "على . م . ع . ا" مسئول عن محل بقالة بدائرة المركز، وتم ضبط 250 كيلو جرام أرز، مجهول المصدر، كما تحرير 12 قضية عدم الإعلان عن السلع الغذائية محلات تجارية، و12 قضية عدم وجود شهادة صحية للقائم بالبيع داخل المحلات التجارية.


>تحرير 346 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»