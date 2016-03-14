ضبط أرز مجهول المصدر وتحرير12 قضية عدم إعلان أسعار بالمنوفية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع مباحث التموين حملة مكبرة بمركز الباجور، تحت إشراف المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين، والرائد باهر عدلى، رئيس مباحث التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير القضية رقم 4217 جنح مركز الباجور لسنة 2016 م ضد "محمود . ع . م . ج" مسئول عن مخبز إفرنجى بدائرة المركز.

وتم ضبط 1 طن دقيق فاخر استخراج 72 % مجهول المصدر، والقضية رقم 4220 جنح مركز الباجور لسنة 2016 م ضد "محمود . س . ا . م" مسئول عن مخبز افرنجى بدائرة المركز، وتم ضبط 1 طن دقيق فاخر استخراج 72 % مجهول المصدر .

تم تحرير القضية رقم 4218 جنح مركز الباجور لسنة 2016 م ضد "خالد . ع .م . ع" مسئول عن محل بقالة بدائرة المركز، وتم ضبط 50 كيلو جرام أرز مجهول المصدر، والقضية رقم 4219 جنح مركز الباجور لسنة 2016 م ضد "على . م . ع . ا" مسئول عن محل بقالة بدائرة المركز، وتم ضبط 250 كيلو جرام أرز، مجهول المصدر، كما تحرير 12 قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية محلات تجارية، و12 قضية عدم وجود شهادة صحية للقائم بالبيع داخل المحلات التجارية.

تحرير 346 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية