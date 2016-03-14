بيونج يانج تطالب سول بالاعتذار والتعويض عن حادث بحري

طالبت كوريا الشمالية اليوم / الاثنين / نظيرتها الجنوبية بالاعتذار ودفع تعويضات عن حادث اصطدام سفينة كورية جنوبية بقارب شمالي، في أكتوبر الماضي.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، على نشرتها الإنجليزية، أن كوريا الشمالية كانت أعلنت في وقت سابق أن سفينة كورية جنوبية اصطدمت عمدا بقارب صيد كوري شمالي، في البحر الشرقي، في الأول من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى أضرار مادية، وإصابة خمسة صيادين كوريين شماليين.

ومن جانبها ذكرت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية “رودونج سينمون” أن “العصابات الجاهلة بالأخلاق والقوانين الإنسانية، التابعة لرئيسة كوريا الجنوبية، بارك كون هيه، ينبغي أن تقدم اعتذارا عن الجريمة التي ارتكبت ضد قارب كوريا الشمالية، وأن تدفع التعويض المناسب عن الأضرار”.

وزعمت الصحيفة – التابعة لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية – أن النظام في الجنوب هرب من الاعتذار والتعويض خلال الأشهر الماضية، دون الشعور بأي إحساس بالذنب، مضيفا “يجب أن يتبع العقاب والمسئولية القانونية أي جريمة”.