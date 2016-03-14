مظاهره طلابية للمطالبة بنقل مديرة معهد أزهري بابوتشت في قنا

تظاهر عشرات التلاميذ بمعهد السليمات بقرية نجع أبو هويدي الابتدائي الأزهري التابع لإدارة أبوتشت الأزهرية بقنا أمام المعهد، اليوم الإثنين.

ورفضوا دخول المعهد للمطالبة بنقل شيخة المعهد، احتجاجًا على سوء معاملتها لهم.

أكد عدد من أولياء أمور تلاميذ المعهد أن التلاميذ أعتصموا تصموا وتظاهروا بطريقة سلمية، ورفضوا دخول المعهد صباح اليوم، للمطالبة بنقل

> شيخة المعهد.

وذلك احتجاجًا على سوء معاملتها مع التلاميذ. فضلًا أنه تم نقلها من قبل وعادت مرة أخرى للمعهد، مطالبين بنقلها من المعهد.

وأوضح علي شعبان، وكيل منطقة قنا الأزهرية، أنه أرسل رئيس التفتيش ووكيله إلى المعهد، لكتابة مذكرة بالوضع القائم وبحث ملابسات الواقعة، كما طالب من مسؤول.

الأمن كتابة مذكرة لشرح ما حدث، موضحًا أن السبب في هذه يرجع إلى خلافات قديمة وأنه سيتم تحويل الأمر للشؤون القانونية لاتخاذ اللازم