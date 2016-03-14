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ظافر العابدين يتحدث في «المتاهة» على MBC مصر عن انتقاله من الكرة للتمثيل

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ظافر العابدين يتحدث في «المتاهة» على MBC مصر عن انتقاله من الكرة للتمثيل ظافر العابدين يتحدث في «المتاهة» على MBC مصر عن انتقاله من الكرة للتمثيل

ظافر العابدين – أرشيفية

 

يدخل ظافر العابدين  ”المتاهة” مع وفاء الكيلاني على MBC . بصراحة وشفافية، يتحدث الممثل التونسي الذي حقق نجومية في مصر في الأعوام الأخيرة، فكانت انطلاقته من خلال “فرتيجو” ثم “نيران صديقة” و”أريد رجلاً”، وتوّجها أخيراً في “تحت السيطرة” في رمضان الماضي مع نيللي كريم.

وعن انتقاله من عالم كرة القدم والأزياء إلى نجومية تمثيلية في بلده تونس ثم أعمال بالجملة في السينما والتلفزيون في بريطانيا وصولاً إلى نجوميّة أكبر وأوسع في مصر.

وتسأله “وفاء”، عن التربية العسكرية التي نشأ عليها في المنزل مع والده الذي كان يعمل مع الحرس الوطني التونسي، وعن الأحلام الرياضية التي لم تكتمل، ليصبّ اهتمامه على عالم التمثيل في تونس، من خلال مجموعة من الأعمال الدرامية، قبل أن تفتح أمامه بوابة النجومية في لندن.

كما يتوقف عند حياته الشخصيّة وزواجه من ممثلة بريطانية، وتنقله بحكم عمله بين لندن وتونس والقاهرة.

يجيب “ظافر”، عن سؤال عن صفات الرجل الشرقي التي ما زال يحتفظ بها، وتلك التي تغيّرت بحكم إقامته الطويلة خارج العالم العربي، وعن الغيرة والفرق بين المرأة العربيّة والغربية.

كما يتطرق إلى عمله كمقدم برامج من خلال أكثر من برنامج عبر فضائيات عربية متعددة، وإلى التمثيل مع المخرج نجدت أنزور في نص للكاتبة أحلام مستغانمي.

من جهة أخرى، يجيب ظافر على سؤال لوفاء يتعلق بمشاركته في أكثر من 40 عمل درامي بين التلفزيون والسينما في بريطانيا، من دون أن يحقق النجومية التي وصل إليها في مصر.

وهل يوافق على هذه التوصيفات، أم يدلي بآراء مختلفة؟ ويتحدث عن خيبات الأمل التي عاشها في حياته، وكيفية تجاوزه لها، كما تنجح وفاء في أن تكشف عن الشق الغامض من شخصية ضيفها.

 

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