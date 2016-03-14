حرس الحدود تنقذ 45 سوريًا تسللوا من السودان لصحراء مرسى علم

انقذت الأجهزة الأمنية المختصة بجنوب البحر الأحمر، اليوم الإثنين، 45 سوريًا من الموت، وذلك بعد تسللوا للبلاد بشكلٍ غير شرعي.

وكان قد ضل السوريون طريقهم في الصحراء الشرقية بمنطقتي الشلاتين و الشيخ الشاذلي، الكائنة جنوب غرب مرسي علم، بعد أن تركتهم عصابات التهريب، وفقًا لما ذكره بيان.

وعثرت عليهم قوات حرس الحدود بالمنطقة، وتم تسليمهم لقسمي شرطة مرسى علم، والشلاتين، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر أمني، على أنه قد تم العثور على 18 سوريًا، بينهم “أطفال، وسيدات”، تائهين في صحراء منطقة الشيخ الشاذلي، بعد أن نفذت منهم المياه والطعام.

وأكد السوريون، أنهم قادمين من السودان.

وأضافوا أن عصابات التهريب قامت بإدخالهم للحدود المصرية، وتركتهم يواجهون مصيرهم.

وتم ضبطهم من قبل قوات حرس الحدود، وتقديم المياه والأغذية لهم، ونقلهم بالسيارات إلى قسم شرطة مرسى علم.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتأكد من جنسيتهم لتقنين وضعهم.

وأضاف المصدر الأمني، أنه تم ضبط 27 سوريًا آخرين، بينهم “سيدات وأطفال”، وأنه تم العثور عليهم بالدروب الصحراوية بمنطقة الشلاتين.