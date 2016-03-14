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حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمركز ومدينة سنورس بالفيوم

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حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمركز ومدينة سنورس بالفيوم حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمركز ومدينة سنورس بالفيوم
أجرت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة سنورس تحت إشراف المهندس محمود هاشم رئيس مجلس المدينة، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة أعمال النظافة بالمركز.

وتمكنت الحملة من إزالة حالات تعدٍ على مساحة 3 قراريط أراضي زراعية بمدينة سنورس، بالإضافة إلي متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع احمد شوقي ومبارك وبورسعيد حفاظاً علي السيولة المرورية وسط المدينة.

وأكد محافظ الفيوم فى بيان اليوم، استمرار القيام بحملات الإزالة ورفع الإشغالات بمختلف مدن ومراكز المحافظة ومحاسبة المخالفين والمتعدين علي الرقعة الزراعية، كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لإزالة المخالفات فور حدوثها، مؤكداً أن الحملات تواصل عملها يومياً بجميع أنحاء المحافظة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين.

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مصر 365