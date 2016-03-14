بالصور.. أهالى رشيد ينظمون وقفة احتجاجا لاستبعاد مدير المستشفى العام

نظم أهالى رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية للتنديد باستبعاد مدير المستشفى العام من منصبه.

وشارك فى القوى الشعبية والحزبية ولجنة الدفاع عن الحريات بنقابتى المحامين والفلاحين بمركز رشيد وجمعية حقوق الإنسان، مرضى الفشل الكلوى وأعضاء هيئة التمريض وأطباء المستشفى.

وكان أعضاء القوى الثورية والحزبية قد حصلوا على تصريح أمنى بتنظيم وقفة داخل المستشفى العام احتجاجا على استبعاد الدكتور أحمد الجميل مدير المستشفى، دون أسباب معلنة حتى الآن وتم تحرير المحضر رقم 1371 إدارى رشيد، وتحديد اليوم الاثنين الموافق 14 مارس لتنظيم الاحتجاجية فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، بحديقة المستشفى العام برشيد.

وطالب المحتجون الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بسرعة التدخل وعودة الدكتور أحمد الجميل مدير مستشفى رشيد لمنصبه.

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