رياح وأتربة وانقطاع الكهرباء وتوقف حركة الصيد بكفر الشيخ

هبت الرياح المحملة بالأتربة على عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، وهطلت الأمطار على بعض مدن المحافظة خاصة المناطق الشمالية تسببت فى توقف حركة الصيد، بينما سطعت الشمس على بعض المدن التى تقع فى جنوب المحافظة، وانقطع التيار الكهربائى عن عدد من قرى كفر الشيخ.

امتنع الصيادون عن الخروج للصيد فى مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس والنيل فرع رشيد، نظرا للطقس المتقلب والرياح الشديدة، حفاظا على حياتهم وسلامة المراكب، ورست بميناء الصيد بالبرلس وببوغاز البرلس القرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل .

أمطار وعواصف ترابية تجتاح كفر الشيخ