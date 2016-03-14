كهرباء المنوفية: سقوط عمود ضغط منخفض بمركز السادات بسبب الطقس السيئ

قال المهندس حسن البيلى وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة المنوفية، إن حالة الطقس السيئ التى شهدتها محافظة المنوفية، تسببت فى سقوط عمود ضغط منخفض بمركز السادات، الأمر الذى تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى ساعة، وعلى الفور تم زرع عمود غيره، وتم إعادة التيار الكهربائى.

وأضاف أن المحافظة شهدت انقطاع الكهرباء بعدة مراكز، وذلك خوفا من سقوط أشجار عليها وتعرض حياة المواطنين للخطورة، مشيرا إلى أنه تم فصل التيار لمدة بسيطة حتى عادت الأمور إلى طبيعتها، وتم إعادة التيار الكهربائى خاصة فى القرى، لأن معظم الشبكات معلقة فى الأعمدة وليست شبكة أرضية مثل المدن.

كانت محافظة المنوفية قد شهدت أمس موجة من الطقس السيئ اجتاحت معظم مراكز المحافظة، وتسببت الأمطار الغزيرة فى انقطاع الكهرباء.

انقطاع التيار الكهربائى عن معظم مراكز المنوفية لسوء الأحوال الجوية