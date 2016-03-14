محافظ القليوبية يشارك فى ملتقى توظيف الشباب بالقليوبية

بدأ اليوم الإثنين أول أيام ملتقي التوظيف التي نظمته المحافظة على مدار اليوم وغدا بإستاد مدينة بنها الرياضي بالصالة المغطاه، بمشاركة أكثر من 30 شركة من الشركات العاملة فى مجالات الملابس والمواد الغذائية والسيارات والأمن والبلاستيك والتسويق الإلكتروني، والتي تقدم فرص عمل للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.

وقال المحافظ فى بيان اليوم، إن الملتقي سيوفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل ويعد النواه لملتقيات أخرى عديدة ستأتي تباعا، وأننا نحرص علي تغير إتجاه الشباب وتمسكه بالعمل الحكومي، من خلال توفير الضمانات والتأمينات للشباب المتقدمين للوظائف وتوفير فرص للمعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة بنسبة 5% من إجمالي المتقدمين.

وأضاف المحافظ، أنه بصدد إنشاء حزمة من المشروعات الكبيرة، والتي تستاهم بحد كبير في القضاء على ظاهرة البطالة بالمحافظة ومنها مشروع وظيفتك جنب بيتك ومشروع إنشاء مدينة صناعية للبتروكيماويات بمدينة الخانكة.

وفى سياق آخر، شارك رضا فرحات محافظ القليوبية في فاعليات ملتقى نموذج محاكاة مجلس الوزراء للجامعات المصرية والمنعقد بجامعة بنها، حيث يشكل الشباب مجلس وزراء كامل من كافة الجامعات المصرية، وإختيار رئيس وزراء واحد ووزير من كل جامعة، وحاز طالبين من جامعة بنها على منصب رئيس الوزراء ووزارة الإسكان.

ويهدف الملتقي إلي توطيد أواصر العلاقة وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات، وإكتشاف المواهب وتشجيعها وصقلها، بالإضافة إلي تعظيم دور الشباب لإتخاذ القرار والتأكيد على دورهم في صناعة المستقبل وحثهم علي البحث والدراسة ومعرفة المشاكل ووضع الحلول لها، إلي جانب تفعيل دور الشباب في الإرتقاء بالوطن والمواطن وتنمية قدرات الفكر والإبتكار والتطوير لديهم، وإعداد كوادر للقيادة الفكرية والسياسية والإقتصادية وتشجيعهم علي المشاركة السياسية وإتخاذ القرار.

وأكد محافظ القليوبية، أنه يسعى دائما منذ توليه محافظة القليوبية لتفعيل دور الشباب ومشاركتهم والإستفادة من طاقتهم وصقل مهارتهم، من خلال تقديم الدورات التدريبية وعقد الندوات واللقاءت الجماهيرية لتأهيل الشباب للمشاركة في المجالس المحلية القادمة، مشيرا إلي أنه يحرص دائما على مقابلتهم للتعرف على مشاكلهم، كما طالب الشباب بالإجتهاد ومواصلة العطاء والأخذ بأسباب النجاح ليكونوا أعضاء نافعين لمجتمعهم.