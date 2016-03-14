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رفع 35 طن أتربة من طريق "بردين" بالشرقية

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رفع 35 طن أتربة من طريق "بردين" بالشرقية رفع 35 طن أتربة من طريق "بردين" بالشرقية
قال على الصناديلى، رئيس مدينة الزقازيق، إن الوحدة المحلية بقرية بردين، نجحت فى إزالة 35 طنا من الأتربة والنفايات، ذلك فى حملة مكبرة متمثلة فى نظافة ودهان الحاويات وصيانتها، ورفع تراكمات المخلفات الصلبة، والأتربة، بطريق بردين وطحلة بردين وشارع الوحدة وسط بردين والقرى المحيطة والطرق العامة وخلف السوق.

وأكد رئيس مدينة الزقازيق، فى تصريح صحفى، أنه جار العمل وتنفيذ مثل هذه الحملات على باقى الوحدات والأحياء وقطاعات النظافة، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار حرص رئاسة مدينة الزقازيق على نظافة المدينة وتهيئة بيئة صحية مناسبة للجميع، خرجت الحملة تحت إشرافه شخصيا للنظافة والتجميل، وبالتعاون مع الأهالى والوحدة المحلية التابعة لرئاسته.

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