بالصور.. محول كهرباء يهدد حياة تلاميذ مدرسة فى الشرقية

كارثة تهدد حياة التلاميذ بمدرسة تل الجراد للتعليم الأساسى بإدارة بلبيس التعليمية فى محافظة الشرقية، وذلك بسبب تقاعس المسئولين عن دورهم فى حماية أرواح التلاميذ، وتعريض حياتهم للخطر، وتركهم عرضة للموت، لتواجد محول كهرباء جهد منخفض 60000 فولت، دون بناء أى سور بجوار المحول لحماية التلاميذ من العبث حوله أثناء خروجهم من المدرسة.

وناشد العديد من الأهالى وأيمن سالم مسئول الأبنية التعليمية بإدارة بلبيس، المسئولين بسرعة نقل محول الكهرباء حرصا على حياة التلاميذ.

من جانب آخر لا توجد وسيلة مواصلات أمنة، لنقل التلاميذ من العزب التابعة لقرية أنشاص، إلى مدرسة العبودى الابتدائية التى تبعد عن العزب بحوالى 2 كيلو، سوى التروسيكل، الذى يعرض حياة التلاميذ للخطر الشديد.

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